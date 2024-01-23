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23 янв 2024

Появились некоторые подробности о новом кроссовере от BYD

Появились некоторые подробности о новом кроссовере от BYD
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BYD поделилась подробностями касательно нового электрического кроссовера Yuan UP. Рыночный дебют модели должен состояться в марте этого года

UP станет самым маленьким автомобилем в серии Yuan, куда входит Yuan Plus и Yuan Pro. Его габариты: 4310/1830/1675 мм., при колесной базе в 2620 мм. Пока официально опубликованы изображения автомобиля под плотным камуфляжем, но благодаря местному Минпромторгу, в интернете появились уже полноценные фотографии того, как будет выглядеть автомобиль. Дизайн UP напоминает недавно представленный кроссовер BYD Song L. У них похожая передняя часть, только светодиодная полоса фар проходит по нижнему краю вставки под решетку радиатора. Также бросаются в глаза массивные бампера и пороги. На выбор будут предложены 16- или 17-дюймовые колесные диски.

Yuan UP получит силовую установку, схожую с электромобилем BYD Dolphyn. Кроссовер комплектуется одним электромотором мощностью 95 л.с. или 177 л.с. Максимальная скорость - 160 км/ч. Емкость аккумуляторов пока не подтверждена, но предполагается, что покупателям предложат либо на 31 кВт*ч, либо 54 кВт*ч. Это немного для кроссовера, поэтому скорее всего запас хода не будет превышать 400-500 км. 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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