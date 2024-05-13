Появились новые подробности о внедорожнике Leopard 8 от BYD

Компания Fang Cheng Bao готовит к дебюту новую модель под индексом 8, которая на экспортных рынках будет назваться Leopard 8. В интернете были опубликованы фотографии и некоторые технические характеристики будущей новинки

Как и предполагалось, Leopard 8 встанет на ступень ниже гигантского YangWang U8. Точные габариты модели: 195/1994/1875 мм., при колесной базе в 2920 мм. Снаряженная масса - 3905 кг. В плане дизайна модель выполнена в той же стилистике, что и представленный в прошлом году Leopard 5. Отличается только более массивным внедорожным обвесом, решеткой радиатора с крупными прорезями и иной светодиодной оптикой.

В основе силовой установки лежит 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 272 л.с. и два электродвигателя на 272 л.с. спереди и 408 л.с. сзади. Суммарная мощность - 939 л.с. При весе в почти 4 тонны автомобиль способен разогнаться до “сотни” за 4,8 с. Максимальная же скорость ограничена на отметке в 180 км/ч. Внедорожник получит литий-железо-фосфатные аккумуляторы дочерней компании BYD FinDreams. Емкость и запас хода пока не рассекречены.