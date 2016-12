Специалисты британской компании Bentley совместно с их коллегами из «придворного» тюнинг-ателье Mulliner создали специальные модификации седана Flying Spur W12 и купе Continental GT.

Британский автопроизводитель продолжает расширять свою линейку эксклюзивных версий серийных автомобилей. На этот раз особые модификации под названием Serenity Signature и Kobra Edition II достались седану Flying Spur W12 и купе Continental GT соответственно. Обе модификации выпущены ограниченным тиражом (четыре экземпляра Continental GT Kobra Edition II и шесть Flying Spur W12 Serenity Signature) специально для реализации на территории РФ. Как особо отмечают в компании, при создании этих автомобили учитывались пожелания российских клиентов.

Continental GT Kobra Edition II, созданный на базе двухдверного купе с четырехлитровым битурбированным V8 мощностью 528 л.с. (680 Нм), выпущен в двух цветовых схемах – Onyx (черный металлик) и Granite (темно-серый металлик) с контрастным ярко-красным спортивным обвесом. Внутри автомобиля также появились декоративные красные вставки на креслах, форма которых напоминает раскрытый капюшон той самой кобры, упомянутой в названии. Впрочем, название спецверсии происходить отнюдь не от рисунка на сиденьях. Continental GT Kobra Edition II назван так в честь одноименной фигуры высшего пилотажа, которая впервые была выполнена советским летчиком-испытателем Виктором Пугачевым 27 лет назад в рамках авиа-шоу в Ле-Бурже.

Для Flying Spur W12 Serenity Signature будут доступны три цветовые схемы: Moonbeam over Tungsten (базовый темно-серый с серебристым), Pale Sapphire over Black Sapphire (базовый темно-синий со светло-сапфировый) и Pale Velvet over Black Velvet (базовый темно-фиолетовый с сиреневым). Кроме того, британские специалисты доработали и интерьер автомобиля, добавив, в частности, новые кресла и подголовники.

Обе модификации уже сейчас можно заказать в двух салонах официального дилера Bentley в России – в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость автомобилей не сообщается.