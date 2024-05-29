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29 май 2024

Генеральным директором Bentley станет создатель Porsche 918 Spyder

Генеральным директором Bentley станет создатель Porsche 918 Spyder

После 30 лет работы в Porsche, Франк-Штеффен Валлизер займет пост генерального директора Bentley Motors. Он вступит в должность 1 июля

Франк-Штеффен Валлизер работал в Porsche с 1995 года. На протяжении всей своей деятельности в компании он занимал различные должности, в том числе был руководителем команды по разработке спорткаров. Без преувеличения, его главным достижением можно считать создание Porsche 918 Spyder. С 2019 году он также отвечал за линейки моделей 911 и 718. Спустя три года под его ответственность полностью перешла разработка автомобилей Porsche.

Напомним, что бывший глава Bentley Эдриан Холлмарк покинул компанию в марте этого года ради соответствующей должности в Aston Martin.

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