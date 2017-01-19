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19 янв 2017

Объем продаж Bentley в прошлом году на российском рынке вырос на 53 процента

Объем продаж Bentley в прошлом году на российском рынке вырос на 53 процента
Автор фото: фликр.ком

Британская компания Bentley в 2016 году значительно увеличила продажи своих автомобилей, сообщает аналитическое агентство Автостат.

По данным аналитиков агентства, по итогам прошлого года объем продаж британских автомобилей люкс-класса был зафиксирован на уровне 318 экземпляров. В сравнении с результатами позапрошлого года, когда британский автопроизводитель реализовал 208 автомобилей, этот показатель увеличился на 53%.

Наиболее популярным автомобилем в российской линейке Bentley в 2016 году стал первый и пока единственный кроссовер Bentayga, который вышел на мировой авторынок только в апреле. На него приходится более половины (53,5%) от всех продаж автопроизводителя в нашей стране. В количественном выражении, с момента начала продаж официальные дилеры британской компании в России передали в руки своих клиентов 170 таких автомобилей.

Второе место во внутреннем рейтинге Bentley занимает модель Continental. За год россияне приобрели 95 таких автомобилей. В структуре российских продаж компании этот автомобиль занимает 29,9%.

«Тройку» лидеров закрывает седан Flying Spur. В 2016 году объемы реализации этой модели составили 32 экземпляра, что составляет 10,1% от общего объема продаж Bentley в РФ.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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