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11 дек 2017

Bugatti отзывает все выпущенные Chiron

Bugatti отзывает все выпущенные Chiron
Автор фото: фирма-производитель

Как известно, суперкар Bugatti Chiron — товар штучный. Все автомобили собирают вручную, покупателям приходится ждать по полгода заказанный и оплаченный автомобиль, который стоит около трех миллионов долларов. Однако, оказывается, и при таком производстве могут возникнуть производственные дефекты.

Компания обнаружила, что на некоторых автомобилях может быть дефект спайки креплений передних сидений. В Bugatti отказываются назвать точное количество отзываемых автомобилей, по неофициальным данным, речь идет о 47 автомобилях.

Компания уведомит владельцев об отзывной компании. К каждому из них будет послана специальная техничка, которая заберет суперкар и доставит его на ближайшую сервисную станцию. Там крепления проверят и, в случае необходимости, заменят.

Напомним, что Bugatti Chiron представили в начале прошлого года. По сути это глубоко модернизированный Veyron (предыдущая модель компании). Суперкар оснастили двигателем мощностью 1500 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды. Максимальная скорость — 420 км/ч. Однако суперкар сможет разгоняться до 450 км/ч как только компания Michelin начнет производство шин, которые гарантируют безопасность на таких скоростях.

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При написании новости использовалась информация:
Bloomberg

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