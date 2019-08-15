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15 авг 2019

Bugatti анонсировала премьеру крайне дорогого гиперкара

Bugatti анонсировала премьеру крайне дорогого гиперкара
Автор фото: фирма-производитель

Тираж новой модели составит ровно десять экземпляров, а стоимость каждого из них будет составлять восемь миллионов евро

По предварительным данным, французская марка представит современную интерпретацию суперкара EB110, который был выпущен в 1991 г. в честь 110-летия со дня рождения основателя Bugatti — Этторе Бугатти. Среднемоторное купе в стандартной модификации GT оснащалось 3,5-литровым агрегатом V12 с четырьмя турбинами мощностью 553 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач.

Основой для современного купе станет модель Chiron, которая комплектуется 1500-сильным семилитровым двигателем W16 с четырьмя турбокомпрессорами. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 2,5 сек., а его максимальная скорость «в целях безопасности» ограничена 420 км в час. Премьера автомобиля состоится 16 августа на ежегодном фестивале The Quail в Калифорнии.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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