Премиальный бренд Cadillac отложит как минимум на год премьеру нового поколения флагманского внедорожника Escalade. Изначально модель планировалось представить уже в начале следующего года, но теперь старт ее продаж отложен как минимум до середины 2019 года.

Связано это с тем, что в компании приняли решение серьезно перетряхнуть техническую начинку внедорожника. Новое поколение основного конкурента Escalade Lincoln Navigator получило заднюю независимую подвеску и теперь инженерам Cadillac предстоит сделать то же самое.

Cadillac Escalade, впрочем как и Lincoln Navigator, технически берут свое начало у утилитарных пикапов. Соответственно, несмотря на все ухищрения, все минусы такого решения остаются. Один из них: задний неразрезной мост, из-за которого машина вибрирует и имеет, мягко говоря, посредственную управляемость. Замена ее на независимую потребует не только дополнительных работ по подвеске, но и изменения конфигурации салона: ведь теперь третий ряд сидений можно будет складывать «в пол».

Технической информации о следующем поколении пока мало. По неподтвержденной информации его облик будет пересекаться с последними концептами Cadillac, а под капотом будет находиться новый 4-литровый двигатель V8. Кроме того, Cadillac сделает и гибридную версию внедорожника: без нее Escalade не впишется в ужесточившиеся экологические требования.