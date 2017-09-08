Автомобильный портал Motorpage
8 сен 2017

Cadillac Escalade ждет техническая революция

Cadillac Escalade ждет техническая революция
Автор фото: фирма-производитель

Премиальный бренд Cadillac отложит как минимум на год премьеру нового поколения флагманского внедорожника Escalade. Изначально модель планировалось представить уже в начале следующего года, но теперь старт ее продаж отложен как минимум до середины 2019 года.

Связано это с тем, что в компании приняли решение серьезно перетряхнуть техническую начинку внедорожника. Новое поколение основного конкурента Escalade Lincoln Navigator получило заднюю независимую подвеску и теперь инженерам Cadillac предстоит сделать то же самое.

Cadillac Escalade, впрочем как и Lincoln Navigator, технически берут свое начало у утилитарных пикапов. Соответственно, несмотря на все ухищрения, все минусы такого решения остаются. Один из них: задний неразрезной мост, из-за которого машина вибрирует и имеет, мягко говоря, посредственную управляемость. Замена ее на независимую потребует не только дополнительных работ по подвеске, но и изменения конфигурации салона: ведь теперь третий ряд сидений можно будет складывать «в пол».

Технической информации о следующем поколении пока мало. По неподтвержденной информации его облик будет пересекаться с последними концептами Cadillac, а под капотом будет находиться новый 4-литровый двигатель V8. Кроме того, Cadillac сделает и гибридную версию внедорожника: без нее Escalade не впишется в ужесточившиеся экологические требования.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Automobile

Комментарии к новости

Последние новости

...
Cadillac Escalade

Cadillac Escalade нового поколения получил рублевый ценник

27 февраля 2015
Cadillac Escalade 2015

В Санкт-Петербурге стартовало производство Cadillac Escalade

25 февраля 2015
Новый Eslalad

Cadillac Escalade изменился… до узнаваемости

27 августа 2014
Cadillac Escalade 2015

Cadillac рассекретил подробности о новом Escalade

23 января 2014
Cadillac Escalade 2014

Cadillac рассекретил информацию о комплектациях нового Escalade

31 декабря 2013
Cadillac Escalade

Cadillac Escalade нового поколения дебютирует в октябре

15 августа 2013

 Новости Cadillac Escalade

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A5 - audi a5 sportback 2017 и вашим и нашим Тест драйв
13 сентября 2017

Audi A5
"И вашим и нашим"
Mazda MX-5 - mazda mx-5 rf 2017 вот ты какое, счастье…
Автопутешествия
11 сентября 2017

Mazda MX-5
"Вот ты какое, счастье…"
BMW 5 series - bmw 520d 2017 остановись, мгновенье!
Тест драйв
08 сентября 2017

BMW 5 series
"Остановись, мгновенье!"
KIA Rio - kia rio 2017 парадный расчет
Тест драйв
06 сентября 2017

KIA Rio
"Парадный расчет"

Написано новостей:

1 9 6 8 7