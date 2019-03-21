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21 мар 2019

Глава Cadillac обещает защищать новый мотор V8 от других брендов GM ценой собственной жизни

Глава Cadillac обещает защищать новый мотор V8 от других брендов GM ценой собственной жизни
Автор фото: фирма-производитель

Нет, это не шутка, а, фактически, официальное заявление  президента Cadillac Стива Карлайла, в момент, когда журналисты спросили его относительно планов установки данного мотора на другие автомобили концерна GM

Начать стоит с того, что в конце марта прошлого года Cadillac обновил седан CT6, который получил новый 4,2-литровый 550-сильный мотор V8 Blackwing. С того времени прошел практически год, однако новый мотор так и не появился ни на одной другой модели. Изначально General Motors якобы планировал устанавливать этот двигатель на другие мощные «легковушки», и его активно «сватали» к новому Chevrolet Corvette C8 в качестве базового, поскольку примененная в нем компоновка практически полностью сводит на нет «турбояму».

Так как выпуск нового поколения «корветов» задерживается из-за технических проблем, журналисты поинтересовались о судьбе мотора и перспективах его появления на других автомобилях.  Задав  этот вопрос г-ну Карлайлу, представители зарубежных СМИ были слегка удивлены, когда президент заявил им в ответ, что V8 Blackwing будет использоваться другими брендами GM только «через его труп».

Так или иначе, на данный момент достоверно неясно, почему GM не хочет устанавливать новый мотор Cadillac Blackwing на другие марки. Вполне возможно, что концерн решил сделать паузу, и временно усилить позиции своей люксовой марки, разграничив ее с Chevrolet. 

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При написании новости использовалась информация:
motortrend

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