Представлен 300-сильный полноприводный кроссовер Cadillac Optic с запасом хода в 480 км

Компания Cadillac поделилась информацией о своей будущей новинке - среднеразмерном электрическом кроссовере Optic. В модельном ряду он займет место до соплатформенного Lyric. Для американских покупателей он обойдется в 54 000 долларов

Уже с начальной комплектации автомобиль предложен с полным приводом и электрической силовой установкой суммарной мощностью 300 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Автомобиль также получил аккумулятор емкостью 85 кВт*ч с запасом хода в 480 км. Отмечается, что 10 минутная “заправка” позволит зарядить батарею на 127 км пробега.

В плане дизайна Optic очень похож на старшую модель Lyric, а по габаритам сопоставим с кроссовером Chevrolet Equinox EV. К слову, у “Шеви” силовая установка менее мощная - 288 л.с. и запас хода пониже - 458 км. Интерьер выглядит стильно. На передней панели установлен 33-дюймовый экран, объединяющий “приборку” и мультимедийную систему. Также уже в базе идет продвинутая аудиосистема с 19 динамиками. Более того, “начальному” Optic доступен автопилот второго уровня Super Cruise.