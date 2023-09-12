Chery готовится к старту продаж Tiggo 7 Pro e+ и Arrizo 8 e+

Компания Chery до конца текущего года запустит продажи гибридных моделей кроссовера Tiggo 7 Pro e+ и седана Arrizo 8 e+. На данный момент автомобили проходят сертификацию

Продажи Tiggo 7 Pro e+ в Китае начались год назад. От стандартной версии кроссовера в гибридный вариант отличается иным оформлением передней части и более современным салоном с единым кластером цифровой “приборки” и мультимедийной системы. В основе гибридной силовой установки лежит 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и электродвигатель на 170 л.с. Заявленный максимальный запас хода - 1300 км.

Что касается гибридного седана Arrizo 8 e+, то автомобиль дебютировал на Шанхайском автомобильном салоне весной этого года. Модель отличается стильным дизайном и внушительным запасом хода в 1300 км. Известно, что в основе силовой установки лежит тот же 1,5-литровый агрегат. Другие технические характеристики пока не раскрываются.