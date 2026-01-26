Автомобильный портал Motorpage
26 янв 2026

Chery отзывает кроссоверы Jaecoo J7 и Tiggo 7 из-за риска внезапной остановки работы двигателя

Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery инициировала на родине отзывную кампанию, затронувшую компактные кроссоверы Jaecoo J7 (на родине Tansuo 06) и Tiggo 7 с бензиновыми 1,6-литровыми турбомоторами. Поводом для отзыва стал потенциальный дефект, выявленный в процессе внутреннего контроля качества. В Россию данные модели могли попасть по параллельному импорту

По данным китайского регулятора, часть автомобилей могла покинуть завод с некорректно зафиксированным жгутом проводки электронного блока управления двигателем. Со временем это может привести к перетиранию проводов и, как следствие, к внезапной остановке двигателя во время движения, что создает угрозу безопасности водителя и других участников дорожного движения.

Всего под отзыв попали 1108 кроссоверов, произведенных в период с апреля по декабрь 2025 года. Все они оснащаются турбированным бензиновым двигателем объемом 1,6 литров мощностью 187 л.с. (форсированная версия двигателя), который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Chery пообещала провести бесплатную диагностику всех автомобилей, попавших под отзыв. В случае обнаружения неправильной установки креплений или следов повреждения проводки дилеры выполнят ремонт или замену необходимых компонентов.
 

