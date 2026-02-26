Автомобильный портал Motorpage
26 фев 2026

Chery готовит гибридный пикап с дизельным мотором

Автор фото: фирма-производитель

Новинка выйдет на австралийский рынок в четвертом квартале 2026 года

На данный момент модель известна под индексом KP31 и, согласно предварительной информации, является серийной версией концепта Rely P3X. Это полноразмерный пикап длиной 5,6 м. и с 4-дверной кабиной. Предположительно, серийная версия сохранит квадратную форму кузова и круглую светодиодную оптику.

Модель получит гибридную силовую установку с 2,5-литровым дизельным мотором. Технические характеристики пока не сообщаются. Привод будет полный. Chery утверждает, что новый пикап сможет перевозить до одной тонны груза и буксировать прицепы массой до 3,5 тонн. Таким образом, модель ориентирована не только на частных покупателей, но и на коммерческое использование.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

 Новости Chery

