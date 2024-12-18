Chery заявляет о рекордном запасе хода в 2370 км у нового гибридного седана Arrizo 8

Китайская компания Chery выводит на родной рынок новое поколение седана Fulwin A8L (у нас данная модель представлена под названием Arrizo 8). Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой с рекордным запасом хода

Компания заявляет, что седан при полном баке и запасе аккумулятора сможет проехать 2370 км. Это заметно больше, чем у предыдущего рекордсмена Roewe D7 DMH с запасом хода 2208 км. A8L комплектуется 18,67-киловатной батарей, 156-сильным 1,5-литровым турбомотором и электродвигателем на 204 л.с. В стандартной версии установлен 1,5-литровый атмосферный мотор на 102 л.с. и батарея емкостью 9,53 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге у стандартного A8L - 70 км.

В плане дизайна Fulwin A8L во многом схож с представленным у нас Arrizo 8, но только у новинки овальная решетка радиатора. Точные габариты автомобиля: 4790/1843/1487 мм., при колесной базе в 2790 мм. В салоне установлены два отдельных экрана “приборки” диагональю 10,25 дюймов и мультимедийной системы на 15,6 дюймов. В оснащение входит система помощи водителю уровня L2+, которая имеет такие функции, как автоматическая парковка и автономное движение по полосе.