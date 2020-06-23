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23 июн 2020

Chery готовится вывести на российский рынок новый компактный кроссовер

Chery готовится вывести на российский рынок новый компактный кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

В ноябре 2019 года в родном для себя Китае Chery выпустила новый компактный кроссовер Tiggo 7 PRO. Теперь эта модель анонсирована для России

Как сообщает портал Drom со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя, выход кроссовера на российский рынок запланирован на третий квартал текущего года (значит, в период с июля по сентябрь). Длина, ширина и высота модели составляют 4500, 1842 и 1746 мм соответственно, колесная база — 2670 мм. Относительно машины старого образца длина увеличена на 30 мм, ширина — на 5 мм, высота — на 76 мм.  Интересно, что Chery позиционирует Tiggo 7 PRO как машину второй генерации, однако, силовой каркас кузова достался ей от модели первого поколения. Над обликом модели работала международная команда дизайнеров Chery во главе с бывшим специалистом General Motors Стивом Юмом.

Под капотом у Tiggo 7 PRO располагается турбированная «четверка» с индексом SQRE4T15C объемом 1,5 литра, мощность которой 156 л.с., альтернативу ей составляет новый 1,6-литровый турбомотор SQRF4J16 с непосредственным впрыском топлива и мощностью 197 л.с. 1,5-литровый мотор работает с 6-скоростной «механикой» либо же с 6-скоростным двухдисковым «роботом», двигатель объемом 1,6 литра оснащается 7-скоростным двухдисковым «роботом».  

При написании новости использовалась информация:
Drom

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