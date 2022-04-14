Полноприводный Chery Tiggo 8 Pro приедет в Россию в конце апреля

Отечественная презентация флагманского китайского кроссовера пройдет уже через неделю – 22 апреля. В новой интерпретации Tiggo 8 Pro получит видоизмененную внешность и приставку «Мах» к названию

От стандартного 8 Pro версия Max будет отличаться хромированной окантовкой решетки радиатора и сдвоенными патрубками выхлопной системы. Информацию об оснащении салона Tiggo 8 Pro Max, а также комплектации и стоимость в Chery пока не раскрывают. Впрочем, по слухам автомобиль должен, как минимум, обзавестись новым мультимедийным комплексом.

Пару слов о технической части автомобиля. Помимо полного привода автомобиль получит и новый двухлитровый двигатель с турбонаддувом, который развивает 197 лошадиных сил. До сотни такой автомобиль разгоняется за восемь с половиной секунд. Интересный факт – двигатель адаптирован под использование бензина АИ-92.