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14 апр 2022

Полноприводный Chery Tiggo 8 Pro приедет в Россию в конце апреля

Полноприводный Chery Tiggo 8 Pro приедет в Россию в конце апреля
Автор фото: фирма-производитель

Отечественная презентация флагманского китайского кроссовера пройдет уже через неделю – 22 апреля. В новой интерпретации Tiggo 8 Pro получит видоизмененную внешность и приставку «Мах» к названию

От стандартного 8 Pro версия Max будет отличаться хромированной окантовкой решетки радиатора и сдвоенными патрубками выхлопной системы. Информацию об оснащении салона Tiggo 8 Pro Max, а также комплектации и стоимость в Chery пока не раскрывают. Впрочем, по слухам автомобиль должен, как минимум, обзавестись новым мультимедийным комплексом.

Пару слов о технической части автомобиля. Помимо полного привода автомобиль получит и новый двухлитровый двигатель с турбонаддувом, который развивает 197 лошадиных сил. До сотни такой автомобиль разгоняется за восемь с половиной секунд. Интересный факт – двигатель адаптирован под использование бензина АИ-92.

При написании новости использовалась информация:
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