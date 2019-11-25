Chevrolet Corvette станет гибридным

Chevrolet Corvette восьмого поколения получит экстремальную версию ZR1 с битурбомотором V8 и электрической силовой установкой

Как сообщает издание Motor Trend, модификация ZR1 станет первым гибридным Corvette. Двигатель V8 с битурбонаддувом получит в помощь электромотор, что повысит суммарную мощность силовой установки до 900 лошадиных сил. Кроме того, электрификация этим не ограничится: на передней оси появятся два электромотора, благодаря которым будет реализован полный привод — тоже впервые в истории «Корвета».

Инженеры, работающие над «Корветом», обещают, что гибридная система обеспечит автомобилю более низкий центр тяжести, который, несмотря на увеличение массы, будет гарантировать отменную управляемость.