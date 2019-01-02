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2 янв 2019

GM придумал ветроустойчивые двери

GM придумал ветроустойчивые двери

Американский концерн подал заявку в патентное ведомство США, в которой описан механизм и принцип работы дверей с электроприводом, учитывающим силу ветра. Реальное исполнение появится на новом среднемоторном "Корвете"

Казалось бы, зачем дверям нужна ветроустойчивость? Если они имеют функцию автоматического открывания, то влияние внешнего воздействия может быть очень заметным.  Собственно в патентной заявке описан сам механизм, который состоит из вращательного привода, датчика положения и блока управления. Система может определять действие на дверь внешних сил, таких как ветер или наклон относительно горизонтали, и соответствующим образом менять усилие на приводе. Кроме того, дверь будет оснащена датчиками обнаружения препятствий.

Что касается самого Corvette, то автомобиль получит комплекс активной аэродинамики с подвижными юбками, спойлером и заслонками в воздуховодах, подвеску с лифт-системой, способную менять центр аэродинамического давления. Кстати, совсем недавно прошла информация о том, что компания Chevrolet была вынуждена отложить презентацию среднемоторного Corvette и сдвинуть сроки запуска спорткара в серию как минимум на полгода. Инсайдеры говорят о «серьезной проблеме с электрикой», которая повлечет за собой замену бортовой энергосети и пересмотр цепочки поставок компонентов.

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При написании новости использовалась информация:
motor, wi-fi.ru

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