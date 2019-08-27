К выходу готовится самый мощный Corvette

Нынешним 500-сильным мотором Corvette восьмого поколения уже способен разогнаться до 312 км/ч и разменять первую сотню за 3 секунды. Однако у Chevrolet уже заготовлен еще более быстрый сюрприз – версия Z06

По данным издания Automobile, новая версия суперкара превзойдет по мощности легендарный Corvette Z06 седьмого поколения примерно на 150 л.с. Для Corvette Z06 C8 уже якобы готовят V8 с двойным турбонаддувом на базе мотора Blackwing, которым марка Cadillac оснащает свои "горячие" седаны.

Отдачу этого двигателя, который под капотом Corvette получит другое имя, поднимут сразу до 800 л.с. Интересно, что по сведениям того же источника работать мотору предстоит в паре с неким десятиступенчатым роботом с двойным сцеплением, тогда как базовый Corvette Stingray оснащается только 7-ступенчатой коробкой. К слову, фанатам можно радоваться и прыгать до потолка- механическая коробка передач также должна появиться.