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16 авг 2018

Новый Chevrolet Corvette получит активную аэродинамику

Новый Chevrolet Corvette получит активную аэродинамику

В концерне General Motors активно ведут работы по созданию нового поколения суперкара Chevrolet Corvette, который наконец-то должен стать полноценном игроком в этом сегменте

Одной из отличительных особенностей машины станет пакет активных аэродинамических элементов. Судя по патентным рисункам, оказавшимся в сети, он будет включать в себя заслонки в передней части, активный спойлер спереди, опускающиеся боковые юбки и диффузор в задней части.

Такое решение должно значительно улучшить аэродинамику и управляемость автомобиля на высоких скоростях за счет оптимизации вокруг него воздушных потоков. Кроме того, новое поколение Chevrolet Corvette получит активный задний спойлер, который будет подниматься на высоких скоростях, увеличивая прижимную силу.

Chevrolet Corvette следующего поколения (С8) впервые в истории модели получит среднемоторную компоновку: до этого все поколения имели двигатель в передней части купе. По предварительной информации суперкар получит три двигателя. Базовым станет 6,2-литровый V8 мощностью 460 л.с. Также купе получит 4,2-литровый V8 с двойным турбонаддувом от Cadillac CT6 V-Sport (650 л.с.), а топовые варианты будут оснащаться 5,5-литровым V8 с двойным турбонаддувом. Мощность этого силового агрегата должна превысить 850 л.с.

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При написании новости использовалась информация:
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