Представлен Chevrolet Corvette Z06

Компания Chevrolet представила новую модификацию среднемоторного суперкара Corvette – она очень мощная!

Индекс Z06 говорит нам о том, что под капотом располагается новый 670-сильный двигатель. Производитель заявляет его, как самый мощный атмосферный мотор для серийных автомобилей в истории. Мы не беремся утверждать справедливость этих слов, но динамические показатели автомобиля с данным мотором впечатляют! Так, например, до сотни автомобиль разгоняется менее чем за три секунды (2.7). Пожалуй, на ум приходит только Porsche 911 Turbo, который может продемонстрировать схожий результат. Отметим, что на «Корвете» мотор работает в паре с 8-ступенчатым роботом.

Отличить Corvette Z06 от базовой версии можно будет по новому переднему бамперу, оригиналь-ным воздухо¬заборникам по бортам, четырёх¬ствольной выхлопной системе и новым колёсным дискам на 21 дюйм. Отметим, что версия Z06 получилась несколько шире оригинального спорткара – за счет нового боди-кита.