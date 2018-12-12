Среднемоторный «Корвет» - появление откладывается

Примерно с осени нынешнего года в сети стала появляться информация относительно нового Chevrolet Corvette cо среднемоторной компоновкой. Появлялись шпионские фотографии с Нюрбургринга, рендеры дизайна, однако никакой точной технической информации так и не поступало

Казалось, что все покровы будут сорваны на ближайшем автосалоне в Детройте, но, к сожалению, этим планам не суждено сбыться. Как сообщает американское издание Motor1, со ссылкой на представителей GM, концерн не привезет свой спорткар в Детройт. Более того, Chevrolet не планирует никаких дебютов на будущей выставке. Предполагается, что, скорее всего, новый «Корвет» должен появиться в конце марта на автосалоне в Нью-Йорке. Также есть мнение, что спорткар могут показать на собственном корпоративном мероприятии.

Что касается характеристик модели, то нас ожидает несколько различных версий. По предварительной информации их будет всего три, каждая из них отличается оснащением и двигателем. Базовая версия «Manta Ray» будет «вооружена» двигателем V8 с отдачей в 520 лошадиных сил. Следующая версия- «Grand Tour», ей положен двигатель V8 твин-турбо от Cadillac. Последняя версия носит название «Grand Sport», обладая двигателем V8 твин-турбо, объемом 5.5 литра, ей суждено стать самой мощной моделью в линейке.