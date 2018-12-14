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14 дек 2018

Среднемоторному «Корвету» перекрыли путь

Среднемоторному «Корвету» перекрыли путь
Автор фото: фирма-производитель

Совсем недавно мы сообщали, что новый Corvette должны показать на автосалоне в Нью-Йорке. В свою очередь, детройтское шоу производитель решил оставить вообще без внимания. Однако сейчас  стал известен неприятный факт - новый Corvette откладывается, причем надолго

Зарубежные источники сообщают, что  срок запуска может сдвинуться на целых полгода. Причиной тому стали серьезные проблемы с электрикой автомобиля - бортовая сеть просто не справляется с нагрузками. Теперь инженерам предстоит большая работа по  полноценной замене проводки и некоторой части электрического оборудования, что, в свою очередь, вызовет пересмотр цепочки поставок и координации действий с ключевыми поставщиками.

Напомним, что новый «Корвет» будет предложен в нескольких версиях.  По предварительной информации их будет всего три, каждая из них отличается оснащением и двигателем. Базовая версия «Manta Ray» будет «вооружена» двигателем V8 с отдачей в 520 лошадиных сил. Следующая версия - «Grand Tour», ей положен двигатель V8 твин-турбо от Cadillac. Последняя версия носит название «Grand Sport», обладая двигателем V8 твин-турбо, объемом 5.5 литра, ей суждено стать самой мощной моделью в линейке.

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При написании новости использовалась информация:
motor, GM Authority

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