Среднемоторному «Корвету» перекрыли путь

Совсем недавно мы сообщали, что новый Corvette должны показать на автосалоне в Нью-Йорке. В свою очередь, детройтское шоу производитель решил оставить вообще без внимания. Однако сейчас стал известен неприятный факт - новый Corvette откладывается, причем надолго

Зарубежные источники сообщают, что срок запуска может сдвинуться на целых полгода. Причиной тому стали серьезные проблемы с электрикой автомобиля - бортовая сеть просто не справляется с нагрузками. Теперь инженерам предстоит большая работа по полноценной замене проводки и некоторой части электрического оборудования, что, в свою очередь, вызовет пересмотр цепочки поставок и координации действий с ключевыми поставщиками.

Напомним, что новый «Корвет» будет предложен в нескольких версиях. По предварительной информации их будет всего три, каждая из них отличается оснащением и двигателем. Базовая версия «Manta Ray» будет «вооружена» двигателем V8 с отдачей в 520 лошадиных сил. Следующая версия - «Grand Tour», ей положен двигатель V8 твин-турбо от Cadillac. Последняя версия носит название «Grand Sport», обладая двигателем V8 твин-турбо, объемом 5.5 литра, ей суждено стать самой мощной моделью в линейке.