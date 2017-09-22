Автомобильный портал Motorpage
22 сен 2017

Chevrolet Niva получила новую спецсерию

Chevrolet Niva получила новую спецсерию
Автор фото: фирма-производитель

Chevrolet Niva не может похвастаться ни особой мощностью двигателя, ни современным оснащением, но пользуется неизменно высокой популярность и находится в топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников.

Каждый год СП «GM-АвтоВАЗ» выпускает ограниченную спецсерию этой модели. В этом году Chevrolet Niva Special Edition посвящена 15-летнему юбилею с момента начала производства этой модели.

Внедорожник окрашен в новый цвет «Бронза», на кузове появились шильдики «Special Edition» и «15 лет». Внедорожник, созданный на базе комплектации GLC получил 17-дюймовые легкосплавные колеса с пятью лучами.

В салоне: комбинированная отделка из искусственной кожи и ткани. Обшивка руля и чехлы коробки передач и раздаточной коробки получили прострочку нитью бронзового цвета. В комплектацию спецверсии вошла однодиновая магнитола с 4 динамиками.

Стоимость спецверсии составляет 749 900 рублей, поставки автомобилей из тиража в 300 экземпляров начнутся 25 сентября.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
GM-АвтоВАЗ

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chevrolet Niva

В Chevrolet Niva нашли дефектные топливные баки

27 июля 2017
Chevrolet Niva

У Chevrolet Niva обнаружили негерметичность топливных баков

06 июля 2017
Chevrolet Niva

GM-АвтоВАЗ остановил конвейер

24 мая 2017
Chevrolet Niva второго поколения

Проект Chevrolet Niva второго поколения не получил госгарантий

01 мая 2017
Chevrolet Niva

Chevrolet Niva получила новое оснащение

13 апреля 2017

GM-АвтоВАЗ представил лимитированную версию Chevrolet Niva

15 ноября 2016

 Новости Chevrolet Niva

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada 4x4 - lada 4x4 2017 российское традиционное Тест драйв
22 сентября 2017

Lada 4x4
"Российское традиционное"
Volkswagen Passat - volkswagen passat variant 2015 глубокоуважаемый
Тест драйв
20 сентября 2017

Volkswagen Passat
"Глубокоуважаемый"
Jaguar F-Pace, Lexus RX - сравнительный тест jaguar f-pace 2016 и lexus rx 2016. оптический обман
Сравнительный тест
18 сентября 2017

Jaguar F-Pace, Lexus RX
"Оптический обман"
KIA Mohave - kia mohave 2018 оседлать бронтозавра
Тест драйв
15 сентября 2017

KIA Mohave
"Оседлать бронтозавра"

Написано новостей:

1 9 7 5 5