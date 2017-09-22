Chevrolet Niva не может похвастаться ни особой мощностью двигателя, ни современным оснащением, но пользуется неизменно высокой популярность и находится в топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников.

Каждый год СП «GM-АвтоВАЗ» выпускает ограниченную спецсерию этой модели. В этом году Chevrolet Niva Special Edition посвящена 15-летнему юбилею с момента начала производства этой модели.

Внедорожник окрашен в новый цвет «Бронза», на кузове появились шильдики «Special Edition» и «15 лет». Внедорожник, созданный на базе комплектации GLC получил 17-дюймовые легкосплавные колеса с пятью лучами.

В салоне: комбинированная отделка из искусственной кожи и ткани. Обшивка руля и чехлы коробки передач и раздаточной коробки получили прострочку нитью бронзового цвета. В комплектацию спецверсии вошла однодиновая магнитола с 4 динамиками.

Стоимость спецверсии составляет 749 900 рублей, поставки автомобилей из тиража в 300 экземпляров начнутся 25 сентября.

