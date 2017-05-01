Автомобильный портал Motorpage
1 май 2017

Проект Chevrolet Niva второго поколения не получил госгарантий

Проект Chevrolet Niva второго поколения не получил госгарантий
Автор фото: фирма-производитель

Правительство России пока не предоставило госгарантии СП «GM-АвтоВАЗ» для реализации проекта по запуску в производство второго поколения внедорожника Chevrolet Niva

По словам первого вице-премьера правительства Аркадия Дворковича, причина скрывается в отсутствии четкого финансового плана со стороны автопроизводителя.

«Сложный проект, но мы на последнем совещании у меня договорились, что должна быть обновлена финансовая модель и рассмотрена на соответствующих двух советах директоров и после этого представлена банкам для возможного финансирования, — заявил  Аркадий Дворкович в интервью «Интерфаксу». — Мы тогда сможем оказать поддержку, а сейчас нет даже утвержденной финансовой модели этого проекта. Без нее невозможно в банк прийти, бизнес-плана нет, по сути».

Госгарантии необходимы для получения банковских кредитов под реализацию проекта. По некоторым данным, деньги готов предоставить Сбербанк, который уже заявлял о возможности финансирования проекта в прошлом году.

Напомним, что Chevrolet Niva второго поколения была показана на Московском международном автосалоне в 2014 году. Кроссовер имел принципиально новую конструкцию, в которой, тем не менее, планировалось использовать некоторые компоненты нынешнего поколения. Под запуск производства даже началось строительство нового цеха и было закуплено оборудование. Однако, после того, как концерн General Motors объявил о фактическом уходе с российского рынка, проект был заморожен из-за отсутствия финансирования. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chevrolet Niva

Chevrolet Niva получила новое оснащение

13 апреля 2017

GM-АвтоВАЗ представил лимитированную версию Chevrolet Niva

15 ноября 2016

GM-АвтоВАЗ не приедет на ММАС-2016

01 августа 2016

Для выпуска новой Chevrolet Niva попросили государственных гарантий

29 июля 2016
Chevrolet-Niva

Chevrolet-Niva обзавелся дополнительными системами безопасности

30 июня 2016

Власти могут поддержать проект Chevrolet Niva-2

08 июня 2016

 Новости Chevrolet Niva

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 5 - chery tiggo 5 2016 макияж Тест драйв
28 апреля 2017

Chery Tiggo 5
"Макияж"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016. украденное сердце
Автопутешествия
27 апреля 2017

Mitsubishi Outlander
"Украденное сердце"
Volkswagen Golf - volkswagen golf 2003 пять из семи
Вторичный рынок
26 апреля 2017

Volkswagen Golf
"Пять из семи"
Mercedes-Benz Vito - mercedes-benz vito 2015 выигрышная комбинация
Тест драйв
25 апреля 2017

Mercedes-Benz Vito
"Выигрышная комбинация"

Написано новостей:

1 8 7 5 2