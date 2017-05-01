Правительство России пока не предоставило госгарантии СП «GM-АвтоВАЗ» для реализации проекта по запуску в производство второго поколения внедорожника Chevrolet Niva

По словам первого вице-премьера правительства Аркадия Дворковича, причина скрывается в отсутствии четкого финансового плана со стороны автопроизводителя.

«Сложный проект, но мы на последнем совещании у меня договорились, что должна быть обновлена финансовая модель и рассмотрена на соответствующих двух советах директоров и после этого представлена банкам для возможного финансирования, — заявил Аркадий Дворкович в интервью «Интерфаксу». — Мы тогда сможем оказать поддержку, а сейчас нет даже утвержденной финансовой модели этого проекта. Без нее невозможно в банк прийти, бизнес-плана нет, по сути».

Госгарантии необходимы для получения банковских кредитов под реализацию проекта. По некоторым данным, деньги готов предоставить Сбербанк, который уже заявлял о возможности финансирования проекта в прошлом году.

Напомним, что Chevrolet Niva второго поколения была показана на Московском международном автосалоне в 2014 году. Кроссовер имел принципиально новую конструкцию, в которой, тем не менее, планировалось использовать некоторые компоненты нынешнего поколения. Под запуск производства даже началось строительство нового цеха и было закуплено оборудование. Однако, после того, как концерн General Motors объявил о фактическом уходе с российского рынка, проект был заморожен из-за отсутствия финансирования.