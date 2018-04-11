Компания Chevrolet рассекретила обновленные купе и кабриолет Camaro. Изменения во внешности довольно серьезные, есть изменения и по технической части.

Рестайлинг довольно серьезный: фактически Camaro получил полностью новую переднюю часть с иным бампером, радиаторной решеткой и фарами, которые в топовых комплектациях могут быть полностью светодиодными. Сзади изменений поменьше: новые бампер и фонари.

Топовая «заряженная» версия Chevrolet Camaro SS с 6,2-литровым атмосферным V8 (461 л.с.) получила 10-ступенчатый «автомат», который сменил старую 8-ступенчатую коробку. В гамме появилась новая версия Turbo 1LE с 2-литровым турбодвигателем мощностью 278 л.с. Специально для нее была перенастроена подвеска купе и кабриолета, были увеличены стабилизаторы поперечной устойчивости, появились тормоза Brembo. У управляющей электроники появился трековый режим.

Есть обновления и в оснащении. Так обновленный Chevrolet Camaro получил новую камеру заднего вида, изображение с которой выводится на внутрисалонное зеркало. Появились новая информационно-развлекательная система с 7- или 8-дюймовым экраном, функция записи данных прохождения круга, а также система предупреждения о возможном столкновении при движении задним ходом.

Обновленный Chevrolet Camaro, по крайней мере в версии купе, может появиться и на нашем рынке: сейчас у нас представлен дорестайлинговый вариант который стоит минимум 2 990 000 рублей.

