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24 окт 2018

Линейка Chevrolet Camaro пополняется гибридом

Линейка Chevrolet Camaro пополняется гибридом
Автор фото: фирма-производитель

Двухдверный маслкар Chevrolet Camaro пополняется моделями с гибридной силовой установкой

Линейка силовых агрегатов Камаро начинается с 2,7-литрового турбированного мотора, который известен специалистам автопрома по Chevrolet Silverado. Он выдаёт мощность в 310 сил и крутящий момент 472 Нм.

Гибридные версии силовых агрегатов будут построены на двух бензиновых моторах: двухлитровой «четвёрке» и 6,2-литровой «восьмёрке».

Первый позволит машине разгоняться до 96 км/ч за 4,4 секунды. А кушать в комбинированном цикле она будет 7,8 литра на сотню. Старший гибрид разгонит машину до 96 км/ч за 4 секунды, а съест за сотню комбинированного пробега 9,8 литра бензина.

Главным конкурентом Chevrolet Camaro выступает на мировом рынке самый известный представитель этого класса автомобилей Ford Mustang. Маскар от Форда несколько раньше представил свои гибридные версии. Они показали устойчивый спрос в США. Поэтому выход гибридов в бренде Шевроле был вполне ожидаемым.

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При написании новости использовалась информация:
motor, speedme

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