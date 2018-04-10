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10 апр 2018

Chevrolet обновил сразу три модели

Chevrolet обновил сразу три модели
Автор фото: фирма-производитель

В России автомобили Chevrolet разработки южнокорейского отделения не продаются с 2015 года, да и в Европе их стали подзабывать, так как марка ушла и оттуда. А вот в США легковые модели с крестом на радиаторной решетке занимают приличную долю в общем объеме продаж марки.

Небольшой рестайлинг сразу трех моделей, Spark, Cruze и Malibu, призван сделать их более узнаваемыми и освежить внешность. Субкомпактный Chevrolet Spark получил новую радиаторную решетку, фары, задние фонари и бамперы. Кроме того, в оснащении модели появилась система экстренного автоматического торможения на «городских» (до 30 км/ч) скоростях. Машина в США довольно богато оснащена: восемь подушек безопасности, кондиционер, мультимедийная система и камера заднего вида входят в базовую комплектацию. В США Spark продается с 1,4-литровым «атмосферником» мощностью 99 л.с.

Хэтчбек и седан Chevrolet Cruze пережили схожие изменения: новая радиаторная решетка, фары, и задние фонари. В гамме опций появились новые легкосплавные колеса и цвета окраски кузова. В салоне изменений нет, но Chevrolet Cruze получил новую мультимедийную систему. На североамериканском рынке Chevrolet Cruze предлагается с 1,4-литровым турботмотором мощностью 155 л.с. и 1,6-литровым турбодизелем (139 л.с.). Базовые версии оснащаются механической коробкой передач, варианты побогаче — «автоматом».

Наконец, Chevrolet Malibu также получил новую радиаторную решетку и фары, а также иное оформление патрубков выхлопной системы и новую мультимедийную систему. Также в гамме появилась версия RS. Нет, речь не о «заряженном» варианте, а лишь о модели, которая маскируется под спортседан. У нее черные шильдики, затемненные подложки оптики, 18-дюймовые колеса и спойлер на крышке багажника.

Изменения коснулись и технической части: версия с 1,5-литровым двигателем мощностью 162 л.с. получила вариатор взамен «автомата», а вариант с 2-литровым мотором (253 л.с.) получил новый 9-ступенчатый «автомат». Впрочем, даже с такими обновлениями Chevrolet Malibu не сможет противостоять лидерам сегмента: Toyota Camry и Honda Accord, вся надежда лишь на патриотизм американцев.
 

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При написании новости использовалась информация:
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