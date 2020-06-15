Автомобильный портал Motorpage
15 июн 2020

UzAuto Motors объявил о старте продаж Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в России

UzAuto Motors объявил о старте продаж Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в России
Автор фото: фирма-производитель

В рамках заключенного соглашения с General Motors UzAuto Motors объявил о старте продаж в России автомобилей Chevrolet массового сегмента. Первыми моделями, доступными российским покупателям, станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt

Компактный городской хэтчбек Spark укомплектован двигателем с рабочим объемом 1,25 л (85 л.с.) и автоматической коробкой передач от японского производителя AISIN. Что касается Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt, то они комплектуются атмосферными двигателями 1.5. мощностью в 105 и 106 лошадиных сил. Агрегаты будут работать в паре с механической и автоматической трансмиссиями, причем число ступеней в обоих коробках не указывается.  Скорее всего, речь идет о шестиступенчатых агрегатах, которые устанавливались на данные модели, когда они выпускались под брендом Ravon.

По заявлению производителя, система дистрибуции автомобилей формирует дилерскую сеть в России на основе ряда действующих дилеров и авторизованных сервисных центров ООО «Дженерал Моторз Авто», а также части существующих дилеров Ravon с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда. На сегодняшний день на дилерство Chevrolet массового сегмента претендуют несколько десятков дилерских предприятий-кандидатов, которые расположены в крупных городах на территории России, что обеспечит равномерный охват.

При написании новости использовалась информация:
UzAuto Motors

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Chevrolet представили очень большой и мощный V8

15 июня 2020
Chevrolet Corvette

Chevrolet сделает новый Corvette 1000-сильным гибридом

24 апреля 2020
Chevrolet Traverse 2021

Премьера нового Chevrolet Traverse переносится

13 апреля 2020

В Chevrolet приоткрыли завесу электрического Camaro

06 марта 2020
Chevrolet Spark 2019

Бюджетные Chevrolet возвращаются в Россию

19 февраля 2020
Chevrolet Tahoe 2021

Chevrolet Tahoe получит внедорожную версию

31 декабря 2019

 Новости Chevrolet

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 как закат эры гаражного тюнинга Тест драйв
15 июня 2020

Lada Vesta Sport
"Lada Vesta Sport как закат эры гаражного тюнинга"
Rolls-Royce Cullinan - rolls-royce cullinan 2019 – маркетинг или возвращение к истокам?
Тест драйв
11 июня 2020

Rolls-Royce Cullinan
"Rolls-Royce Cullinan – маркетинг или возвращение к истокам?"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"
Audi Q8 - audi q8 2019 в качестве предмета вожделения
Тест драйв
05 июня 2020

Audi Q8
"Audi Q8 в качестве предмета вожделения"

Написано новостей:

2 6 0 2 3