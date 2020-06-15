UzAuto Motors объявил о старте продаж Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в России

В рамках заключенного соглашения с General Motors UzAuto Motors объявил о старте продаж в России автомобилей Chevrolet массового сегмента. Первыми моделями, доступными российским покупателям, станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt

Компактный городской хэтчбек Spark укомплектован двигателем с рабочим объемом 1,25 л (85 л.с.) и автоматической коробкой передач от японского производителя AISIN. Что касается Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt, то они комплектуются атмосферными двигателями 1.5. мощностью в 105 и 106 лошадиных сил. Агрегаты будут работать в паре с механической и автоматической трансмиссиями, причем число ступеней в обоих коробках не указывается. Скорее всего, речь идет о шестиступенчатых агрегатах, которые устанавливались на данные модели, когда они выпускались под брендом Ravon.

По заявлению производителя, система дистрибуции автомобилей формирует дилерскую сеть в России на основе ряда действующих дилеров и авторизованных сервисных центров ООО «Дженерал Моторз Авто», а также части существующих дилеров Ravon с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда. На сегодняшний день на дилерство Chevrolet массового сегмента претендуют несколько десятков дилерских предприятий-кандидатов, которые расположены в крупных городах на территории России, что обеспечит равномерный охват.