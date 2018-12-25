Сhrysler дали шанс

Что такое Chrysler? По большому счету, это мертвец. Проще говоря, бренд дышит на ладан, имея в модельной линейке лишь два автомобиля - седан 300 и минивэн Pacifica. Однако, стало известно, что руководство не спешит хоронить легендарный бренд, наоборот, предполагается дать ему шанс на развитие, снабдив автомобильный ряд несколькими новыми моделями

Строго говоря, их будет две и каждая фактически является «перелицовкой» ныне существующих моделей. Первой новинкой станет кроссовер, исходником ему послужит Jeep Grand Commander, который, в свою очередь, предназначается для китайского рынка. Интересно, что технически это обычный Cherokee. Предполагается, что новоявленный автомобиль не будет импортироваться из Китая. Его сборка будет налажена в Штатах, кроме того, для него обновят текущую моторную линейку.

Что касается второго автомобиля, то по нему очень мало конкретики. По некоторым данным им должен стать кросс-универсал на основе нынешнего седана Dodge Charger, который, в свою очередь, представляет собой разновидность модели Chrysler 300. Сама по себе «трехсотка» через год уйдет в историю, так что новую модель можно вполне рассматривать в качестве наследника.