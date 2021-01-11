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11 янв 2021

У бренда Chrysler нет будущего

У бренда Chrysler нет будущего

Такова цена за создание альянса между PSA и FCA  - ликвидация брендов. Правда, одним Chrysler здесь не ограничатся

Просто этот бренд - первый на очереди, и сокращать его есть из-за чего - слабые продажи, крайне туманные перспективы по развитию модельного ряда, который, честно признаемся читателям Motorpage, несколько скуден -  всего две модели: минивэн Pacifica и устаревший седан с индексом «300». Второй кандидат на выбывание – Lancia. Здесь дела обстоят еще хуже – одна модель, да и та продается только в родной Италии.

Правда, существует и такой вариант – оба бренда будут наполнены моделями Peugeot и Citroen, которые будут продаваться под «знаменами» Chrysler и Lancia. Хотя, вариант с ликвидацией кажется наиболее вероятным, учитывая, что руководство альянса уже объявило о намерениях сократить количество автомобильных платформ.

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