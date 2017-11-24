Компания Diahatsu представила третье поколение своего кроссовера Terios: глобальное обновление произошло впервые за 11 лет! После того, как Terios перестали выпускать в Японии он прекрасно продолжал существовать на азиатских рынках, таких как Индонезия где пережил несколько рестайлингов. Но теперь пришло время полностью нового поколения.

По крайней мере, так говорят японцы. Машина сохранила рамную конструкцию, большой дорожный просвет (220 мм) и заднеприводную трансмиссию. Однако внешне она стала больше напоминать минивэн: таковы последние веяния на индонезийском рынке, где и будет выпускаться новое поколение Terios.

Кроссовер получил новый 1,5-литровый бензиновый двигатель, причем его мощность по сравнению с предшественником даже снизилась (со 109 до 105 л.с.). Коробки передач остались прежними: 5-ступенчатая механическая и 4-диапазонный «автомат».

Впрочем, третье поколение Daihatsu Terios, похоже, не будет таким же долгожителем, как его предшественник. На автосалоне в Токио марка показала концепт маленького кроссовера с несущим кузовом DN-Trec. Именно по его мотивам через 3-5 лет будет построено новое поколение Terios, которое станет глобальным: машина будет продаваться по всему миру.