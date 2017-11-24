Автомобильный портал Motorpage
24 ноя 2017

Daihatsu представила обновленный Terios

Daihatsu представила обновленный Terios
Автор фото: фирма-производитель

Компания Diahatsu представила третье поколение своего кроссовера Terios: глобальное обновление произошло впервые за 11 лет! После того, как Terios перестали выпускать в Японии он прекрасно продолжал существовать на азиатских рынках, таких как Индонезия где пережил несколько рестайлингов. Но теперь пришло время полностью нового поколения.

По крайней мере, так говорят японцы. Машина сохранила рамную конструкцию, большой дорожный просвет (220 мм) и заднеприводную трансмиссию. Однако внешне она стала больше напоминать минивэн: таковы последние веяния на индонезийском рынке, где и будет выпускаться новое поколение Terios.

Кроссовер получил новый 1,5-литровый бензиновый двигатель, причем его мощность по сравнению с предшественником даже снизилась (со 109 до 105 л.с.). Коробки передач остались прежними: 5-ступенчатая механическая и 4-диапазонный «автомат».

Впрочем, третье поколение Daihatsu Terios, похоже, не будет таким же долгожителем, как его предшественник. На автосалоне в Токио марка показала концепт маленького кроссовера с несущим кузовом DN-Trec. Именно по его мотивам через 3-5 лет будет построено новое поколение Terios, которое станет глобальным: машина будет продаваться по всему миру.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Daihatsu

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Fiesta

Ford представил обновленную Fiesta

24 ноября 2017
Daihatsu Terios

Daihatsu представила обновленный Terios

24 ноября 2017
Daihatsu Terios

Daihatsu представила обновленный Terios

24 ноября 2017
Tesla Semi

Tesla назвала цену на свой электрический грузовик

24 ноября 2017
Daihatsu DN Trec

Daihatsu готовит новый кроссовер

09 октября 2017
Daihatsu Kopen

В Токио состаялась премьера автомобиля трансформера

22 ноября 2013

 Новости Daihatsu Terios

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2017 скромное обаяние Тест драйв
24 ноября 2017

Mitsubishi ASX
"Скромное обаяние"
Audi A6 - audi a6 2015 ума палата
Тест драйв
22 ноября 2017

Audi A6
"Ума палата"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 запас прочности
Тест драйв
21 ноября 2017

Mitsubishi Pajero Sport
"Запас прочности"
Lexus GX, Land Rover Discovery - сравнительный тест land rover discovery 2017 и lexus gx: последние герои
Сравнительный тест
15 ноября 2017

Lexus GX, Land Rover Discovery
"Последние герои"

Написано новостей:

2 0 2 0 1