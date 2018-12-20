Маленький Daihatsu Copen превратили в купе

Фирма Daihatsu славится производством маленьких автомобильчиков - кейкаров. Причем в модельном ряду марки есть и кроссоверы, и даже родстеры. К слову о последних, модель Daihatsu Copen успешно существует с 2002 года, и за это время она пережила множество обновлений. Интересно, что производитель не собирается останавливаться и готовит очередное новшество

Видимо японские инженеры долго думали над тем, чего бы еще добавить в автомобиль, и дошли до того, что захотели сделать из него настоящее купе. Отметим, что идея была реализована в 2015 году, правда, в рамках концептуального автомобиля. Однако сейчас речь пойдет о серийной версии.

Кстати ни на один из концептов она не походит, так как создатели решили максимально унифицировать автомобиль с нынешним родстером Copen Cero. Более того, при создании купе, исходный автомобиль не пришлось «перекраивать». Фактически, родстеру добавили углепластиковый «колпак», который был установлен на стандартные крепежные места вместо съемных штатных панелей.

К слову, силовой агрегат Coupe такой же, как у серийных родстеров: 660-кубовый трехцилиндровый турбомотор мощностью 64 л.с. Мотор сочетается с механической коробкой передач, либо с вариатором. Между тем всего будет изготовлено 200 экземпляров. Минимальная цена - 22 тысячи долларов.