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20 дек 2018

Маленький Daihatsu Copen превратили в купе

Маленький Daihatsu Copen превратили в купе
Автор фото: фирма-производитель

Фирма Daihatsu славится производством маленьких автомобильчиков - кейкаров. Причем в модельном ряду марки есть и кроссоверы, и даже родстеры. К слову о последних, модель Daihatsu Copen успешно существует с 2002 года, и за это время она пережила множество обновлений. Интересно, что производитель не собирается останавливаться и готовит очередное новшество

Видимо японские инженеры долго думали над тем, чего бы еще добавить в автомобиль, и дошли до того, что захотели сделать из него настоящее купе. Отметим, что идея была реализована в 2015 году, правда, в рамках концептуального автомобиля. Однако сейчас речь пойдет о серийной версии.

Кстати ни на один из концептов она не походит, так как создатели решили максимально унифицировать автомобиль с нынешним родстером Copen Cero. Более того, при создании купе, исходный автомобиль не пришлось «перекраивать». Фактически, родстеру добавили углепластиковый «колпак», который был установлен на стандартные крепежные места вместо съемных штатных панелей.

К слову, силовой агрегат Coupe такой же, как у серийных родстеров: 660-кубовый трехцилиндровый турбомотор мощностью 64 л.с. Мотор сочетается с механической коробкой передач, либо с вариатором.  Между тем всего будет изготовлено 200 экземпляров.  Минимальная цена - 22 тысячи долларов.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, CarsWeek

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