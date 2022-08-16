Dodge вернет в строй свой самый мощный внедорожник

Power-кроссоверы в европейских широтах вещь редкая, но в Америке их любят и местные автопроизводители стараются удовлетворять спрос.

К сожалению, постоянная экологическая борьба наносит мощный ущерб по репутации данных машин. Скажем, Dodge по этой причине запланировал снять с производства Durango SRT Hellcat Однако ажиотаж вокруг неё оказался таким, что маркетологи продавили продление производства. Как минимум еще на два-три года автомобиль останется в строю.

К слову, Durango SRT Hellcat является самым мощным внедорожником в мире - его компрессорная «восьмёрка» 6.2 развивает 720 л.с. и 875 Нм. Разгон с места до 60 миль/ч (97 км/ч) занимает 3,5 секунды.