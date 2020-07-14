В Dodge не будут вызывать демонов

Новая версия Dodge Challenger под названием Super Stock практически не отличается от экстремальной Demon, но официального апгрейда до такого состояния не будет

Под капотом новинки установлен тот же мотор, но его мощность достигает 818 лошадиных сил вместо 852. У неё тоже есть аналогичный ряд электронных ассистентов: лонч-контроль, функция прогрева задних шин и специальный режим работы амортизаторов. Вот только, в отличие от Demon, ограничивать тираж Super Stock никто не собирается. Однако Dodge запретил делать «Демона» из Challenger Super Stock: как сообщает издание Motor Authority, его владельцам не продадут нужные для тюнинга детали.

Среди них — специальные шины, пружины, кулаки и амортизаторы, гигантский воздухозаборник, система для перевода двигателя на гоночное топливо, функция трансбрейк, которая используется в автомобилях для дрэг-рейсинга, а также набор инструментов. Всё это будет доступно только официальным владельцам «Демонов».