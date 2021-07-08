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8 июл 2021

Будущие владельцы Ferrari смогут хранить их на полках

Будущие владельцы Ferrari смогут хранить их на полках
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ferrari объявила о сотрудничестве с известным производителем масштабных моделей. Для чего?

Все просто, будущие владельцы спорткаров будут получать интересный бонус – точную копию своего автомобиля в миниатюре. Причем под словом точная копия подразумевается полная идентичность – сообщается, что игрушечная машинка будет настолько близка к оригиналу, что даже учтут все элементы  фирменной программы персонализации Ferrari, вплоть до оттенка строчки на креслах!

Модельки будут доступны покупателям Roma, 812, Portofino, а также SF90 в кузовах купе и спайдер. Заказать копию своего суперкара можно будет в одном из двух масштабов — 1:8 или 1:12, так что размеры действительно позволяют произвести хорошую детализацию

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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