Будущие владельцы Ferrari смогут хранить их на полках

Компания Ferrari объявила о сотрудничестве с известным производителем масштабных моделей. Для чего?

Все просто, будущие владельцы спорткаров будут получать интересный бонус – точную копию своего автомобиля в миниатюре. Причем под словом точная копия подразумевается полная идентичность – сообщается, что игрушечная машинка будет настолько близка к оригиналу, что даже учтут все элементы фирменной программы персонализации Ferrari, вплоть до оттенка строчки на креслах!

Модельки будут доступны покупателям Roma, 812, Portofino, а также SF90 в кузовах купе и спайдер. Заказать копию своего суперкара можно будет в одном из двух масштабов — 1:8 или 1:12, так что размеры действительно позволяют произвести хорошую детализацию