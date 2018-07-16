Причин, почему рабочие начинают бастовать, обычно несколько и все они крутятся вокруг повышения зарплаты. Но сотрудники завода Fiat в итальянском Мелфи объявили трехдневную забастовку из-за… футболиста!

О забастовке было объявлено, как только стало известно о трансфере футбольной звезды Роналду из «Реала» в «Ювентус». Владельцам второго клуба он обойдется в 105 миллионов евро. Крупнейший профсоюз Италии Union Sindacale di Base считает, что эти деньги заплатит спонсор «Юфентуса», концерн Exor, в который входят Fiat и Ferrari.

«Представители Fiat постоянно говорят нам о сложных для компании временах, что все наладится после запуска новых моделей, но ничего не происходит вот уже несколько лет. Мало того, рабочим Fiat постоянно задерживают зарплату, - говорится в заявлении профсоюза - Тысячи сотрудников приносят компании прибыль, но не получают ничего взамен».

Работники считают, что деньги в первую очередь должны направляться на расширение производства и увеличение зарплат, а траты на дорогих футболистов — лишние, особенно, в сегодняшней ситуации.

Завод Fiat в Мелфи является самым современным из всех предприятий компании. В его строительство был инвестирован один миллиард евро. В настоящее время на предприятии выпускают кроссоверы Fiat 500X и Jeep Renegade. На заводе работает около восьми тысяч человек.

