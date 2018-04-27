На автосалоне в Пекине во время презентации компании Ford на экранах мелькнуло первое изображение следующего поколения Explorer.

Машина была прикрыта покрывалом, но некоторые выводы можно сделать уже сегодня. Во-первых, у Ford Explorer будет более «прямоугольная» внешность, практически не останется плавных изгибов кузова, а задняя часть будет отвесной. Во-вторых, над пассажирской частью кабины крыша поднимается «ступенькой».



Ford Explorer будет базироваться на новой модульной платформе CD6. Она достаточно гибка и хоть задумывалась изначально как заднеприводная, но может использоваться также для полно- и переднеприводных автомобилей. В отличие от пикапа Ford F-150, у которого практически весь кузов выполнен из алюминия, Explorer сохранит свою стальную конструкцию. Новая платформа и без этого поможет кроссоверу стать легче примерно на 100 килограммов нынешнего поколения.

Нынешний 3,5-литровый «атмосферник» заменят двигателем объемом 3,3 литра, его турбоверсия, которая устанавливается на версию Sport вообще исчезнет из моторной гаммы. Вместо нее на Explorer появится 3-литровый бензиновый турбодвигатель от Lincoln MKZ и Continental. Его мощность— 400 л.с.

Кроссовер с данным силовым агрегатом получит приставку ST в названии. Также он получит агрессивный аэродинамический обвес, перенастроенные подвеску и рулевое управление и более мощный тормоза. Все двигатели включая базовую 2,3-литровую турбо «четверку» будут оснащаться 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

