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25 май 2020

У Ford Focus ST не будет полноприводной версии, но появятся гибридные силовые установки

У Ford Focus ST не будет полноприводной версии, но появятся гибридные силовые установки
Автор фото: фирма-производитель

«Заряженный» Ford Focus ST сохранит безальтернативный передний привод, а в следующем поколении модель, скорее всего, неизбежно получит гибридную силовую установку

Как сообщил в интервью изданию Car Advice глава подразделения Ford Performance Europe Штефан Муензингер, у Ford Focus ST не будет полноприводной версии. Возможно, полноприводную трансмиссию могла бы получить версия RS, но перспективы её появления в нынешнем поколении Focus пока даже не обсуждаются. Модификация ST останется исключительно с передним приводом, а в следующем поколении станет ещё и гибридной — Муензингер назвал это неизбежным.

К слову, нынешний Focus ST предлагается в кузовах хэтчбек и универсал с бензиновым и дизельным моторами: 2,3-литровым 280-сильным бензиновым EcoBoost и 2-литровым 190-сильным дизельным EcoBlue. Бензиновый двигатель работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой автоматизированной коробкой передач. В пару к дизелю предложена только безальтернативная «механика».

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