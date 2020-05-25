У Ford Focus ST не будет полноприводной версии, но появятся гибридные силовые установки

«Заряженный» Ford Focus ST сохранит безальтернативный передний привод, а в следующем поколении модель, скорее всего, неизбежно получит гибридную силовую установку

Как сообщил в интервью изданию Car Advice глава подразделения Ford Performance Europe Штефан Муензингер, у Ford Focus ST не будет полноприводной версии. Возможно, полноприводную трансмиссию могла бы получить версия RS, но перспективы её появления в нынешнем поколении Focus пока даже не обсуждаются. Модификация ST останется исключительно с передним приводом, а в следующем поколении станет ещё и гибридной — Муензингер назвал это неизбежным.

К слову, нынешний Focus ST предлагается в кузовах хэтчбек и универсал с бензиновым и дизельным моторами: 2,3-литровым 280-сильным бензиновым EcoBoost и 2-литровым 190-сильным дизельным EcoBlue. Бензиновый двигатель работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой автоматизированной коробкой передач. В пару к дизелю предложена только безальтернативная «механика».