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19 июн 2018

Ford Focus получил «черный пакет»

Ford Focus получил «черный пакет»
Автор фото: фирма-производитель

Производители часто привлекают внимание покупателей различными пакетами персонализации. Вот и Ford Focus в России получил такой.

Комплект для персонализации Black Pack включает крышу, корпуса боковых зеркал и легкосплавные диски черного цвета (16 дюймов). Элементы черного цвета становятся стильными аксессуарами, выгодно оттеняющими основной цвет кузова и придающими автомобилю еще более яркий и современный вид. Пакет персонализации может сочетаться со специально подобранными цветами кузова Moondust Silver (светло-серебристый) и Candy Red (насыщенный красный), а наиболее контрастное сочетание белого Frozen White и черного теперь доступно не только для версии White & Black, но и Special Edition и Titanium.

Возможность персонализировать свой автомобиль с помощью пакета Black Pack есть у покупателей седанов и хетчбэков Ford Focus в комплектациях Titanium и Special Edition. Комплектация Special Edition стала доступна для клиентов Ford в июне 2018 г. и включает кондиционер, аудиосистему с 6 динамиками и USB разъемом, мультимедийную систему SYNC с Bluetooth и голосовым управлением на русском языке, центральный бокс с подлокотником, передние и задние электростеклоподъемники, противотуманные фары и подогрев передних сидений.

Для данной комплектации предусмотрен 125-сильный двигатель 1,6 л с 5-ступенчатой МКП или 6-ступенчатой АКП. Отличительной особенностью элегантного экстерьера Ford Focus Special Edition стали фальшрадиаторная решетка с хромированными поперечинами, аналогичная устанавливаемой на версии Titanium, а также светодиодные дневные ходовые огни.

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При написании новости использовалась информация:
Ford

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