Идеальная подвеска для российских дорог — так можно было бы назвать фордовскую систему защиты от выбоин. Вскоре ей должен обзавестись новый Focus.

Система защиты от выбоин создана на базе активной подвески Continuously Controlled Damping (с непрерывно изменяемой жесткостью амортизаторов). Электронный блок управления подвеской, дополненный специальным модулем программного обеспечения, непрерывно отслеживает положение каждого колеса по высоте, движения рулевого колеса и положение дроссельной заслонки. Для этого используются данные с 12 сенсоров. Каждые 2 миллисекунды блок управления опрашивает сенсоры и при необходимости мгновенно меняет жесткость амортизаторов.

Если данные с сенсоров говорят о том, что колесо начало проваливаться в яму, сечение клапанов в динамически управляемых амортизаторах автоматически уменьшается до минимума. Это обеспечивает максимальную жесткость подвески с минимальным движением колеса в вертикальной плоскости. Колесо остается «поджатым» в воздухе и не проваливается в яму на всю глубину.

Сегодня системой защиты подвески от ям оснащены седаны Mondeo, минивэны Galaxy и S-MAX в Европе, а также седаны Fusion и внедорожник Expedition в США.