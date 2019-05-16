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16 май 2019

Ford Focus универсал стал очень быстрым

Ford Focus универсал стал очень быстрым
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford представила на европейском рынке Focus ST четвертого поколения в кузове универсал. Новинка технически не отличается от хэтчбека и будет доступна с бензиновым или дизельным двигателем.

Двигатель, вот чем отличаются модели с литерой ST от обычных «Фокусов». Универсал можно оснастить 2,3-литровым бензиновым двигателем EcoBoost (280 сил и 420 Нм момента) или дизелем EcoBlue объемом два литра (190 сил и 400 Нм момента). Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой», но для бензинового чуть позже предложат семиступенчатую автоматизированную коробку передач с функцией Adaptive Shift Scheduling, которая умеет подстраивать алгоритмы переключений передач под стиль вождения.

Любопытно, что бензиновые Focus ST получили электронный дифференциал повышенного трения eLSD и адаптивные амортизаторы CCD. Кроме того, они могут комплектоваться пакетом Performance с трековым режимом работы электроники и лонч-контролем. К слову, с места до 100 км/ч универсал разгоняется за 5,8 секунды. Машины с дизельными двигателями проделывают это же самое за 7,7 секунды.

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