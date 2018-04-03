Новый Ford Focus представят в апреле

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3 апр 2018

Ford назвал дату премьеры нового Focus

Ford назвал дату премьеры нового Focus
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford назвала дату премьеры нового, четвертого по счету, поколения Focus. Эта модель крайне важна для компании, так как «голубой овал» подрастерял свои позиции в гольф-классе, слишком сосредоточившись на кроссоверах.

Итак, машину представят в ходе специального мероприятия 10 апреля. Но ее производство начнется только летом. Автомобили для европейского рынка будут по-прежнему выпускать в Германии, а вот для рынка Северной Америки Ford Focus впервые будет производиться на заводе в Китае.

Судя по официальным «шпионским» фотографиям преемственность поколений модель сохранит только в передней части да и то, только в том, что касается формы  и размеров радиаторной решетки. Судя по фото Ford Focus получит полностью светодиодные фары. Он будет более приземистым, с широкими задними стойками и более динамичным силуэтом. По неофициальным данным, интерьер модели будет выполнен в единой с Fiesta стилистикой.

Четвертое поколение Ford Focus создано на модульной платформе нового поколения. За счет ее использования удалось увеличить примерно на 50 мм колесную базу, сделав салон просторнее, но при этом длина у машины практически не изменилась.

Ford Focus нового поколения получит широкую моторную гамму, основным двигателем в которой будет 3-цилиндровый турбоагрегат различной степени форсировки. Кроме того, Focus будет выпускаться в гибридном и полностью электрическом вариантах.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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