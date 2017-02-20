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20 фев 2017

Ford оснастит российскую версию Focus новой мультимедийной системой

Ford оснастит российскую версию Focus новой мультимедийной системой
Автор фото: фликр.ком

Пресс-служба американской компании Ford сообщает о небольшом обновлении российского бестселлера Focus – теперь автомобили будут оснащаться новым поколением мультимедийного комплекса SYNC 3.

Российская версия американского Ford Focus, серийное производство которого организовано на мощностях предприятия Ford Sollers во Всеволожске, теперь будет поставляться с новым поколением мультимедиа-системы SYNC 3. Напомним, что ранее это обновление получили кроссоверы Explorer и Kuga, а также семейство Mondeo.

Сама же система обладает рядом существенных преимуществ перед своим предшественником. Так, в SYNC 3 появилась функция голосового управления на русском языке. Для реализации этой функции инженеры собрали десятки различных вариаций произношения по всей России. В процессе разработки было решено добавить новые команды для встроенной навигационной системы. Так, произнеся фразу «Найти кофе/топливо/стоянку» система найдет ближайшее кафе/заправку/стоянку и автоматически простроит до них маршрут.

Интерфейс самой системы также был полностью русифицирован и дополнен рядом новый функций, в частности: возможностью поиска адресов одной строкой, масштабирование изображения «щипком», а также возможностью «перелистывания страниц».

Кроме того, новое поколение SYNC 3 поддерживает функцию синхронизации с мобильными устройствами на базе операционных систем Android и iOS и функцию SYNC AppLink, которая дает возможность управлять приложениями AccuWeather, Glympse  и Meople.Connector с помощью мультимейдийной системы.

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При написании новости использовалась информация:
Ferra, Autonews, Автостат

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