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25 дек 2017

Ford показал новый Focus: первые фотографии

Ford показал новый Focus: первые фотографии
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford опубликовала первое официальное изображение нового поколения Focus. Хэтчбек нарядно украшен цветной маскировочной пленкой, но в общих чертах о машине уже можно сказать многое.

Во-первых, облик, по крайней мере хэтчбека, станет динамичнее. Похоже в Ford окончательно отказались от концепции второго поколения Focus, когда за не очень привлекательной внешностью скрывался просторный и практичный автомобиль. В компании решили давить на эмоционально и более молодежный стиль.

Хэтчбек сохранит преемственность в облике, но его передняя часть станет более спокойной, так как радиаторная решетка заметно уменьшится в размерах. У Focus довольно длинная колесная база и короткие свесы, что говорит о том, что четвертое поколение машины, по крайней будет чуть просторнее для пассажиров второго ряда.

Ford Focus построен на новой платформе. Машина по-прежнему будет глобальной, но, например, в США будет поставляться с завода в Китае. Официальная премьера нового Ford Focus пройдет в следующем году. В марте на автосалоне в Женеве дебютирует хэтчбек, а затем, примерно через месяц на автосалоне в Пекине покажут седан. Осенью к ним добавится универсал. Ford Focus будет оснащаться 3- и 4-цилиндровыми турбированными двигателями, а гамме практически сразу появится подключаемый гибрид, а в будущем будет доступна и полностью электрическая версия этой модели.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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