Из офисного планктона в рабочие лошади!

Похоже, что Ford Focus потеряет свое звание «Автомобиль менеджера среднего звена». Появилась информация, что американский концерн работает над созданием легкого пикапа, который и основан на модели Focus

Новый автомобиль будет носить название Courier и станет самым легким пикапом в модельной линейке. По предварительными данным, создание автомобиля уже практически завершено и в ближайшее время начнутся испытания тестовых образцов. Кстати, собираться автомобиль будет на заводе компании в Мексике, да и сама модель будет ориентирована на южно — и центральноамериканский рынки.

Что касается техники, то автомобиль разделит платформу с Ford Focus, который поделится с грузовичком как силовыми агрегатами, так и элементами дизайна. Указывается, что новинка практически не будет иметь отличий от актуальной версии хэтчбека Focus за исключением переработанной задней части кузова, где расположится компактная грузовая платформа. Передняя же часть кузова и оформление салона останутся идентичными обычному хэтчбеку.