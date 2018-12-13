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13 дек 2018

Из офисного планктона в рабочие лошади!

Из офисного планктона в рабочие лошади!
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, что Ford Focus потеряет свое звание «Автомобиль менеджера среднего звена». Появилась информация, что американский концерн работает над созданием легкого пикапа, который и основан на модели Focus

Новый автомобиль будет носить название Courier и станет самым легким пикапом в модельной линейке. По предварительными данным, создание автомобиля уже практически завершено и в ближайшее время начнутся испытания тестовых образцов. Кстати, собираться автомобиль будет на заводе компании в Мексике, да и сама модель будет ориентирована на южно — и центральноамериканский рынки.

Что касается техники, то автомобиль разделит платформу с Ford Focus, который поделится с грузовичком как силовыми агрегатами, так и элементами дизайна.  Указывается, что новинка практически не будет иметь отличий от актуальной версии хэтчбека Focus за исключением переработанной задней части кузова, где расположится компактная грузовая платформа. Передняя же часть кузова и оформление салона останутся идентичными обычному хэтчбеку.

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При написании новости использовалась информация:
Авторамблер, Allroader

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