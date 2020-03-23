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23 мар 2020

Мобильный телефон может увеличить мощность автомобиля

Мобильный телефон может увеличить мощность автомобиля
Автор фото: фирма-производитель

Нет, это не шутка. Тюнинг-ателье Mountune представило пакет повышения производительности для нового Ford Focus ST. Увеличить отдачу бензинового турбомотора можно через приложение на смартфоне

Для тюнинга Focus ST мотористы Mountune применили технологию SMARTflash, знакомую по Fiesta ST — полный пакет улучшений включает в себя не только увеличение мощности на 50 лошадиных сил и крутящего момента на 95 Нм, но и перенастройку двигателя под переключение передач с полностью нажатой педалью газа, а также более громкий и басовитый звук выпускной системы
.
Турбированный двигатель объёмом 2,3 литра после прошивки Mountune выдаёт 325 лошадиных сил и 515 Нм крутящего момента. При необходимости все программные изменения можно «откатить» в сток, а единственной «физической» доработкой мотористов ателье будет установка более производительного воздушного фильтра.

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