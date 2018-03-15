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15 мар 2018

Новый Ford Focus представят в апреле

Новый Ford Focus представят в апреле
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford представит четвертое поколение Focus на специальном мероприятии в апреле этого года. Ранее считалось, что премьера машины состоится на автосалоне в Женеве в марте. Ford сразу покажет хэтчбек, седан и роскошную версию Vignale.

Хэтчбек и седан сохранят преемственность в облике, но передняя часть станет более спокойной, так как радиаторная решетка заметно уменьшится в размерах. У Focus довольно длинная колесная база и короткие свесы, что говорит о том, что четвертое поколение машины, по крайней мере будет чуть просторнее для пассажиров второго ряда.

Ford Focus построен на новой платформе. Машина по-прежнему будет глобальной, но, например, в США будет поставляться с завода в Китае. Всего машина будет иметь как минимум версий: осенью к седану и хэтчбеку добавится универсал, а затем «подогретая» версия ST.

Ford Focus будет оснащаться 3- и 4-цилиндровыми турбированными двигателями, а гамме практически сразу появится подключаемый гибрид, а в будущем будет доступна и полностью электрическая версия этой модели.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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