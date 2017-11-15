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15 ноя 2017

Рассекречен новый Ford Focus

Рассекречен новый Ford Focus

Компания Ford заканчивает дорожные испытания нового поколения Focus и секретов становится все меньше: фотографам удалось заснять хэтчбек практически без камуфляжа. Машина будет построена на новой платформе, а ее дебют запланирован на начало следующего года, вероятнее всего Focus покажут в январе на автосалоне в Детройте.

Преемственность поколений модель сохранит только в передней части да и то, только в том, что касается формы  и размеров радиаторной решетки. Судя по фото Ford Focus получит полностью светодиодные фары. Он будет более приземистым, с широкими задними стойками и более динамичным силуэтом. По неофициальным данным, интерьер модели будет выполнен в единой с Fiesta стилистикой.

Новое поколение Ford Focus создано на модульной платформе нового поколения. За счет ее использования удалось увеличить примерно на 50 мм колесную базу, сделав салон просторнее, но при этом длина у машины практически не изменилась.

Ford Focus нового поколения получит широкую моторную гамму, основным двигателем в которой будет 3-цилиндровый турбоагрегат различной степени форсировки. Кроме того, Focus будет выпускаться в гибридном и полностью электрическом вариантах.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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