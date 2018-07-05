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5 июл 2018

Ford улучшил Mondeo для России

Ford улучшил Mondeo для России
Автор фото: фирма-производитель

Седан Ford Mondeo пережил технологическую модернизацию в России. Теперь он может похвастать обновленными системами безопасности и новыми светодиодными фарами.

Новые датчики парктроников с расширенной зоной охвата позволили реализовать на Mondeo систему предупреждения при выезде с парковки Cross Traffic Alert, работающую при езде задним ходом. Теперь при выезде с парковки, когда обзор сзади ограничен не только у водителя, но и камеры заднего вида, Ford Mondeo предупредит о том, что перпендикулярно автомобилю движется другое транспортное средство.

Система мониторинга «слепых» зон BLIS (Blind Spot Information System), предупреждающая водителя о появлении других транспортных средств в «слепых» зонах рядом с автомобилем, была усовершенствована с помощью датчиков нового поколения и программного обеспечения. Радиус действия системы увеличился до 7,5 м. Новое программное обеспечение также минимизировало количество ложных срабатываний – теперь оно не превышает 1%. В ходе тестирования обновленной системы BLIS на протяжении 3000 км не было зафиксировано ни одного ложного срабатывания.

На топовых версиях появились обновленные «динамические» светодиодные фары с функцией автоматического переключения с дальнего на ближний свет. После модернизации механизма коррекции света, линз и электронных блоков управления удалось повысить «дальнобойность» светодиодных фар дальнего света на 30 метров или на 25% дальше, чем раньше.

Объем обновлений небольшой, зато он никак не сказался на стоимости седана бизнес-класса.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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